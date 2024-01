Giovanna Pedretti | oggi il giorno dei funerali Il parroco | “Le parole fanno male | servono regole”

Folla silenziosa ai funerali di, la ristoratrice morta, dopo essere finita al centro della cronaca per il caso della recensione omofoba e contro i disabili. "Sant'Angelo non ha bisogno chevenga ...... dopo essere finita al centro della cronaca per il caso della recensione omofoba e contro i disabili Folla silenziosa ai funerali di, la ristoratrice morta, dopo essere finita al ...Folla silenziosa ai funerali di Giovanna Pedretti, la ristoratrice morta, dopo essere finita al centro della cronaca per il caso della recensione omofoba e contro i disabili. “Sant’Angelo non ha ...Folla silenziosa ai funerali di Giovanna Pedretti, la ristoratrice morta, dopo essere finita al centro della cronaca per il caso della recensione omofoba e contro i disabili. "Sant'Angelo non ha bisog ...