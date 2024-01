Giovanna Pedretti | oggi i funerali della ristoratrice a Sant' Angelo Lodigiano

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 22 gennaio 2024)salutaper l'ultima volta, latrovata morta nel fiume Lambro domenica 14 gennaio. In occasione dei, i familiaridonna hanno chiesto di "non inviare fiori ma devolvere l'equivalente in offerte alla Casa di Riposo dio all'Associazione Genitori e Amici dei disabili e Gruppo il Maggiolino". Si tratta di due realtà cheaveva aiutato quando era in vita.