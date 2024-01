Giovanna Pedretti | il funerale della ristoratrice trovata morta La famiglia | «Niente fiori | solo offerte alle associazioni pro disabilità»

In questi giorni è di grande attualità l’argomento di cronaca che purtroppo ha avuto come protagonista Giovanna Pedretti, la ristoratrice 59enne di ... (caffeinamagazine)

La storia di Giovanna Pedretti è balzata agli onori di cronaca per la bufera mediatica che l'ha travolta prima della morte e per il dibattito, da ... (iltempo)

Domani a Sant'Angelo Lodigiano il giorno del silenzio e del saluto p er, che se ne va con un ultimo gesto di generosità. Lunedì alle 10 in basilica saranno celebrati i funerali della ristoratrice di 59 anni trovata morta domenica scorsa nelle acque del ...... è l'appello della famiglia di, la ristoratrice 59enne trovata morta domenica scorsa nel fiume Lambro . Domani, lunedì 22 gennaio, si svolgeranno i funerali della donna a Sant'...«Non inviare fiori ma devolvere l'equivalente in offerte alla Casa di Riposo di Sant'Angelo Lodigiano o all'Associazione Genitori e Amici dei disabili e Gruppo il ...L'appello dei parenti di Giovanna Pedretti: "Non inviare fiori ma devolvere l'equivalente in offerte a due associazioni che aiutava" ...