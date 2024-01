Gigi Riva va operato | malore in casa | Cagliari e l' Italia in ansia

Gigi Riva è ricoverato in ospedale a Cagliari per accertamenti. L'ex attaccante della nazionale italiana ha accusato un malore in casa ed è stato ... (europa.today)

Malore in casa per. Come raccontato dal quotidiano La Nuova Sardegna, nella giornata di sabato l'ex bomber si è sentito male improvvisamente nella sua casa a Cagliari. Dopo l'intervento dei sanitari,è ...Attimi di paura per, ex attaccante del Cagliari , della Nazionale e capocannoniere storico dell'Italia. 'Rombo di Tuono' è stato ricoverato ieri (domenica 21 gennaio) in ospedale a Cagliari. A rilanciare la ...Secondo le ultime indiscrezioni sembra che l’ex calciatore nelle prossime ore verrà operato al cuore. Gigi Riva, 79 anni, attualmente è il presidente onorario del Cagliari. A Salerno, dopo il gol di ...L'Italia e Cagliari sono in ansia per Gigi Riva. "Rombo di tuono", attaccante euomo simbolo campioni d'Italia nel 1970, ha infatti accusato un malore mentre si trovava nella sua abitazione, nel ...