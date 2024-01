Gigi Riva se n’é andato Il calcio piange la leggenda di Rombo di Tuono

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il mondo del, soprattutto quello italiano, è in lutto. Si è spento infatti a 79 anni. Ricoverato già qualche giorno fa in condizioni urgenti in ospedale a Cagliari, dopo essere stato colto da un malore, è stato sottoposto agli esami che avevano previsto un intervento al cuore. In serata però la drammatica notizia. Nato in Lombardia, ha iniziato la carriera al Legnano per poi trasferirsi al Cagliari e diventare la stella forse più lucente della compagine sarda: quattordici stagioni in rossoblù per l’attaccante che ha siglato ben 208 reti (record ovviamente), contribuendo alla vittoria dell’unico scudetto nel 1970.è tutt’ora il miglior marcatore della storia della Nazionale italiana, con 35 gol segnati: in maglia azzurra ha vinto gli Europei nel 1968 ed è giunto secondo ai Mondiali del 1970. Per ...