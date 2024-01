Gigi Riva ricoverato in cardiologia | l’ex calciatore ha avuto un malore

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Unin casa, poi il ricovero all’ospedale Brotzu di Cagliari: sono ore di apprensione per lo stato di salute die mito della Sardegna, simbolo dello scudetto 1969/70, si trova nel reparto die potrebbe essere sottoposto a un intervento chirurgico. Rombo di Tuono, come è soprannominato, oggi ha 79 anni ed è presidente onorario del Cagliari. Recentemente, il consiglio comunale ha deciso di intitolargli il nuovo stadio che sarà costruito nel capoluogo. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

