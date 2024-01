Gigi Riva | morto l’uomo inizia il mito | i gol | il rigore umano | il rifiuto delle grandi per fare grande il Cagliari

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Rombo di Tuono non c’è più: Luigiquesta sera (lunedì 22 gennaio) all’età di 79 anni nell’ospedale San Michele di, dove era stato ricoverato dopo l’infarto che l’aveva colpito a casa sabato sera. Nel primo pomeriggio era stata resa pubblica la notizia del malore e del trasporto d’urgenza nel reparto di cardiologia del nosocomio sardo. Secondo le prime news,avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico, ma poco prima20 un nuovo attacco di cuore e l’annuncio della sua scomparsa.non è stato solo il piùattaccante della storia del nostro calcio, primatista in Nazionale con 35 gol e leader del, trascinato alla conquista di uno storico scudetto nel 1970: è stato un simbolo ...

Tutti volevamo essere. Rombo di tuono, morto oggi a Cagliari a 79 anni, era dio, era papà, era il vento. Era la bellezza di una forza pura da romanzo, era Tex Willer, era Odisseo, era il numero 11 scritto con gli ...Gigi Riva è morto all'età di 79 anni. Rombo di Tuono si era sentito male ed era ricoverato in ospedale a Cagliari. LUTTO NEL MONDO DEL CALCIO – Gigi Riva, ex attaccante della Nazionale e del… Leggi ...Proprio qualche minuto fa è arrivata la triste notizia, si spegne a 79 anni Rombo di Tuono, Gigi Riva. L'ex calciatore che ha vinto uno scudetto con la maglia del Cagliari, si trovava nel reparto di ...