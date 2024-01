Gigi Riva morto | le reazioni di cordoglio Mattarella | “Apprendo con autentico dolore Amato anche da chi non seguiva il calcio”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) “Tanti italiani, e io tra questi,no l’improvvisa notizia della morte dicon. I suoi successi sportivi, il suo carattere di grande serietà, la dignità del suo comportamento in ogni circostanza gli hanno procurato l’affetto di milioni di italianitra coloro che nonno il. Esprimo ai familiari il mioe un sentimento di sincera vicinanza”, così il presidente della Repubblica Sergiocommenta la scomparsa di. “Ci lascia un grande sportivo che ha segnato la storia dele della nostra Nazionale. Che la terra ti sia lieve, campione”, scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni su ...

Il miglior attaccante italiano di sempre, Gigi Riva è morto . Era ricoverato nel reparto di Cardiologia del Brotzu di Cagliari per un infarto ... (ildifforme)

Tutti volevamo essere. Rombo di tuono, morto oggi a Cagliari a 79 anni, era dio, era papà, era il vento. Era la bellezza di una forza pura da romanzo, era Tex Willer, era Odisseo, era il numero 11 scritto con gli ...