Gigi Riva | gli arabi fischiano il minuto di silenzio | choc durante la Supercoppa | ecco perché è successo

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La notizia della morte di, storico centravanti del Cagliari e della Nazionale italiana, è arta ina Saudita proprio a ridosso del fischio d’inizio della finale diItaliana tra Napoli e Inter, poi vinta dai nerazzurri per 1-0 grazie a un gol di Lautaro. Le due squadre hanno così deciso di rendere omaggio all’ex centravanti, scomparso all’età di 79 anni, dedicando a Rombo di Tuono undi. Non potendo farlo prima del fischio d’inizio, a causa delle tempistiche ristrette, hanno deciso di spostare la commemorazione all’intervallo. Un momento di ricordo commosso che, però, si è trasformato improvvisamente in un giallo. Mentre Inter e Napoli era immobili intorno al centro del campo, in, ...