Gigi Riva | è morto Rombo di Tuono | aveva 79 anni

Leggi su inter-news

(Di lunedì 22 gennaio 2024)all’età di 79disi era sentito male ed era ricoverato in ospedale a Cagliari. LUTTO NEL MONDO DEL CALCIO –, ex attaccante della Nazionale e del Cagliari, èall’età di 79diera ricoverato in ospedale nel capoluogo sardo a seguito di un malore che locolpito mentre era a casa. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati