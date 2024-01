Gigi Riva è morto | addio a Rombo di Tuono

Leggi su gossipitalia.news

, al secolo Luigi, èall'età di 79 anni all'ospedale di Cagliari poco prima di essere sottoposto ad un delicato intervento al cuore. Nella mattina l'ex leggenda del calcio è stato colpito da un infarto e subito ricoverato in ospedale per sottoporsi ad un intervento al cuore. Tuttavia, nonostante le notizie affermavano che l'ex calciatore era sereno e le sue condizioni di salute buone, l'intervento non è mai avvenuto a causa di un successivo malore che ne ha decretato il decesso.