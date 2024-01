Gigi Riva è morto | addio a “rombo di tuono” | fulmine sotto porta e grande uomo

non è stato solo il più grande attaccante della storia del nostro calcio , primatista in Nazionale con 35 gol e leader del Cagliari , trascinato alla conquista di uno storico scudetto nel ...Un malore improvviso lo ha portato via nella serata del 22 gennaio 2024, masarà una figura immortale e indimenticabile del calcio italiano e non solo. Con le sue giocate e i suoi gol, "Rombo di Tuono" ha segnato un'epoca, portando lo scudetto al suo amato Cagliari ...Gigi Riva è morto all’età di 79 anni. Rombo di Tuono si era sentito male ed era ricoverato in ospedale a Cagliari. LUTTO NEL MONDO DEL CALCIO – Gigi Riva, ex attaccante della Nazionale e del… Leggi ...Proprio qualche minuto fa è arrivata la triste notizia, si spegne a 79 anni Rombo di Tuono, Gigi Riva. L'ex calciatore che ha vinto uno scudetto con la maglia del Cagliari, si trovava nel reparto di ...