Gigi Riva e la Sardegna | rinunciare per non tradire | disse no alle grandi per fare grande il Cagliari E diventò mito

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Nei primi commenti a caldo dopo la sua scomparsa che ha stordito e addolorato gli italiani, arno queste parole: “ha cambiato la storia della. E’ stato lui, un calciatore lombardo sbarcato sull’isola neppure ventenne, a trascinarci nella modernità”. Vero. Potenza di uno sport capace di andare oltre i suoi confini naturali per diventare materiale di sociologia. Ma è vero anche il contrario: laera entrata nel cuore di un uomo segnato giovanissimo da lutti e amarezze, rendendolo più pacificato, meno ombroso, quasi sereno.e la, storia di 60 anni di amore profondo, dal primo giorno in cui il ragazzo di Leggiuno mise piede afino alla scomparsa che la ha portato via in poche ore. ...

"Rombo di tuono" è morto., il campione che verrà sempre ricordato per aver portato lo scudetto in Sardegna, si è spento oggi all'età di 79 anni dopo essere stato colpito improvvisamente da un infarto, mentre si ...RIAD " Prima dell'inizio del secondo tempo della finale di Supercoppa , Napoli e Inter si sono riunite in un minuto di silenzio per ricordare. La decisione di farlo al termine dell'intervallo è stata presa perché la notizia della morte del campione era arrivata troppo tardi per farlo all'inizio della gara. Nonostante l'...Aveva 79 anni Gigi Riva è morto oggi, aveva 79 anni. L’ex attaccante della Nazionale e del Cagliari era ricoverato da domenica 21 gennaio all’ospedale di Cagliari dopo esser stato colpito da malore me ...Lo shock per la morte del mito del calcio azzurro Gigi Riva è anche lo shock dei medici dell'ospedale cagliaritano Arnas Brotzu che lo hanno avuto in cura e sono rimasti sorpresi per il peggioramento ...