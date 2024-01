Gigi Riva e la Nazionale | un amore durato 25 anni | dal rapporto con Baggio al mondiale non festeggiato per protesta contro i politici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Sono stati più di venticinque glicheha trascorso da dirigente in Figc. Nel 1987 il presidente Antonio Matarrese gli chiede la disponibilità per lavorare in Federazione, ladi Vicini si è appena qualificata per gli Europei grazie ad una doppietta di Vialli con la Svezia.ha giocato l’ultima partita in azzurro ai mondiali di Germania del ’74. Ha concluso con il record ancora imbattuto di gol, 35 (davanti a Meazza, Piola,e Del Piero…) in 42 partite. Inha anche subito due gravissimi infortuni che di sicuro qualcosa hanno tolto al suo primato. L’per questa maglia in ogni caso è fuori discussione: “L’ho sempre detto, la maglia azzurra mi si è attaccata alla pelle”.dice sì a ...