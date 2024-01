Gigi Riva | addio a “Rombo di tuono” | il campione aveva 79 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 gennaio 2024), è morto ildel Cagliari e della Nazionale. A dare la notizia della sua dipartita l’Unione Sarda.79, per tutti “di”.e simbolo di un calcio che non c’è più, ma anche rappresentante della modernità sportiva con i tanti aneddoti che lo riguardano e la voglia di rimettersi sempre in gioco. Anche dopo aver smesso di giocare è sempre stato un riferimento per la Nazionale Italiana di calcio e per il Cagliari, con cui ha vinto tanto. Un uomo, un’icona, scomparso all’età di 79. C’era il sentore che qualcosa non andasse già dai giorni scorsi, sabato era stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari, dopo aver accusato un malore ...