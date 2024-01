Giffoni Film Festival | Gubitosi sul blocco fondi per il Sud | “A rischio l’intero sistema cultura”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Questa criticità che si è determinata in termini di programmazione, e che è legata all’incertezza sull’effettiva disponibilità delle risorse, in particolare al Sud, mette a serioitaliano. Ecco perché dico che la posizione assunta in queste ore dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sulla necessità di sbloccare le risorse del Fondo di Coesione e Sviluppo, merita di essere sostenuta, in particolare dagli operatorili.c’è. Io ci metto la faccia come sempre faccio”: è questa la posizione di Claudio, fondatore di, che al riguardo lancia una precisa proposta indirizzata in particolare ai tanti operatorili che lavorano e ...