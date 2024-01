Gieffino annuncia che lascerà il Grande Fratello tra dieci giorni

(Di lunedì 22 gennaio 2024) I concorrenti delsono già stati informati dell’allungamento del reality, ma non sanno di preciso quanto durerà questa edizione e quando ci sarà la finale. Sono diversi gli inquilini della casa di Cinecittà che in queste settimane hanno parlato del contratto e dell’eventualità di proseguire o meno. In particolare unieri ha rivelato che trail gioco. Ultimial GF per un: “Sono gli ultimipoi mi scade il contratto”. Se Beatrice Luzzi per due volte – dopo essere uscita – ha deciso di tornare al, c’è invece unche pare abbia già pianificato di mollare non appena il contratto glielo permetterà e ...

L'ormai exnon solo non è stato ascoltato, ma il suo malessere è stato ridicolizzato a tal ... Pagina finita, e a parte la piccola parentesi di Ciacci in studio, Signoriniil bisogno ...L'ormai exnon solo non è stato ascoltato, ma il suo malessere è stato ridicolizzato a tal ... Pagina finita, e a parte la piccola parentesi di Ciacci in studio, Signoriniil bisogno ...Grande Fratello, lo sfogo di Giuseppe Garibaldi: la replica di Anita viene censurata dalla regia. Ecco cos'è accaduto in Casa ...Al Grande Fratello Stefano Miele ha zittito Anita facendole capire che non è amata dal pubblico come lei credeva.