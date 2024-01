Ghiselli Inps | “Centrale essere vicini ai territori | per Istituto funzione di coesione”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Così il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell', intervenuto alla presentazione del Rendiconto sociale del Comitato provinciale e della direzione di coordinamento metropolitanodi Milano "E' una giornata importante per l'e per ilo, sono arrivati spunti importanti anche per il ragionamento di prospettiva anche a livello nazionale. Gli incontri come