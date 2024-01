«Germania fuori dall’Unione europea» | l’estrema destra di Afd vuole un referendum per proporre la “Dexit”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Dopo la Brexit, arriva la. O almeno questo è il sogno di Alice Weidel, leader del partito tedesco di estremaAlternative für Deutschland (AfD) che ha annunciato la volontà di organizzare unper votare l’uscita della. Sono giorni complessi per il Paese: nel weekend è stato travolto da numerose manifestazioni partecipate da centinaia di migliaia di cittadini che hanno riempito le piazze di tantissime città per contestare AfD e denunciare le rivelazioni sui piani di deportazione di massa per le persone migranti. Ciononostante, il partito non ha intenzione di fare alcun passo indietro, anzi va alla carica. Weidel, in un’intervista al Financial Times, ha definito la Brexit «assolutamente giusta» e ha dichiarato che farà in modo di ...

Weidel, in un'intervista al Financial Times, ha definito la Brexit "assolutamente giusta" e ha dichiarato che farà in modo di realizzarla anche in Germania. La leader di Afd, partito di estrema destra tedesco, Alice Weidel ha lanciato la proposta di un referendum per far uscire la Germania dall'Ue. La leader del partito di estrema destra Alternative für Deutschland, Alice Weidel: «La Brexit sia un modello per la Germania».