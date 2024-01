Geriatra – chi è e cosa fa

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Considerando che l’età media della popolazione soprattutto in Italia si è molto alzata negli ultimi anni è importante conoscere la geriatria, e cioè quel medico che si è specializzato proprio nella cura delle persone anziane. Il problema è che ancora c’è un po’ di confusione in merito per quanto riguarda il suo ruolo, e soprattutto non sempre si riesce a comprendere bene quanto è necessario che egli intervenga. In ogni caso dobbiamo sapere che parliamo di una figura professionale che si occupa principalmente di gestire tutte le patologie che sono tipiche delle persone anziane, oltre ad occuparsi delle sue necessità con lo scopo di rallentare quanto più possibile il declino dell’anziano sia a livello mentale che fisico, garantendo una buona qualità di vita in ottima autonomia. Infatti mentre negare che quella che si chiama terza età porta con sé tutta una serie di problemi diversi tra ...