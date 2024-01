Genova | fermata baby gang che terrorizzava i vicoli | per due diciassettenni disposta la Permanenza in casa

Ladri professionisti in trasferta autori dei numerosi furti commessi in questo periodo natalizio a Genova . Finora, però, sono stati solo denunciati ... (ilgiornaleditalia)

Uno dei mezzi di trasporto più caratteristici diè sicuramente la Cremagliera Principe - Granarolo. Si tratta di un percorso lungo 1,14 km, ... Nel marzo del 1923 venne aggiunta la quarta. ...La donna si erain una piazzola di sosta tra Borghetto e Pietra Ligure, in provincia di ... Gli agenti hanno quindi chiamato gli artificieri da. L'A10 è stata chiusa per alcune ore, ma ...Una spedizione punitiva tra famiglie di origini rom con tanto di inseguimento in auto e speronamenti nella notte tra le vie di Genova Sampierdarena. Il bilancio è di sei persone fermate e portate in Q ...GENOVA - Sono stati trovati i tre ragazzi che nella notte del ... Quella notte i tre ragazzi erano stati fermati dalle volanti della Questura dopo una rapina commessa in centro storico, ai danni di ...