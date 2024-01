Genoamania | il doppiopesismo tra il caso Maignan e il calcinaccio dell'Arechi

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Probabilmente non è stato il miglior Genoaa stagione. Eppure nonostante ciò, o forse anche per questo motivo, la vittoria...

Probabilmente non è stato il miglior Genoa della stagione. Eppure nonostante ciò, o forse anche per questo motivo, la vittoria in rimonta conquistata ieri dal Grifone in casa della Salernitana assume ...