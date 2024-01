Genoa | Retegui | 'Gudmundsson mi ha fatto arrabbiare Ma ora sono contento'

I liguri passano in trasferta e salgono a 25 punti, campani sempre ultimi Il Genoa vince in rimonta per 2-1 sul campo della Salernitana oggi 21 ... (sbircialanotizia)

A Salerno , dopo il gol di Mateo, dagli spalti è piovuto in campo più o meno di tutto contro i calciatori deltra cui uno snack, che Kevin Strootman ha scartato e mangiato con intelligenza e ironia per stemperare un po'...Dagli undici metri, invece, ci va ile trasforma con Gudmundsson, il suo califfo insieme ache, non a caso, è stato pagato 15 milioni. Pure la Salernitana ha uno stoccatore: si chiama ...Sebbene con un Genoa falcidiato dagli infortuni, con Retegui recuperato ma non ancora al massimo sono arrivati 7 gol all’attivo e solo 5 subiti grazie ad uno splendido Martinez su cui in tanti di sono ...Primo gol in campionato per l’argentino. Replica subito il Genoa. Badelj serve un gran pallone in area a Retegui, mancino dell’attaccante rossoblù, che piega le mani a Ochoa. Lancio di oggetti dalla ...