Gemelli | chirurgia vascolare di precisione salva vita a 65enne

... Ordinario diall'Università Cattolica del Sacro Cuore, Direttore della UOC diGenerale e Trapianti d'Organo e Direttore del Centro Trapianti della Fondazione Policlinico...... L'INTERVENTO 'TRE IN UNO' Al Policlinicodi Roma è andato in scena un intervento ... Tre sono state le équipe coinvolte: urologica, cardiochirurgica e diepato - biliare Vai alla ...(Adnkronos) - "La scelta di personaggi noti di rendere pubblica la diagnosi di una malattia, in particolare un tumore come il melanoma, è utile a ...ROMA (ITALPRESS) – L’aorta è l’arteria più importante di tutto l’organismo. Rifornisce di sangue tutti gli organi e i tessuti e quando si ammala si creano problemi seri. E’ quello che è successo a Pao ...