Gaza | l’Ue prova a dare la sveglia | “Quando troppi morti saranno davvero troppi?”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il consiglio Affari esteri di oggi servirà a fare il punto sulla situazione in Medio Oriente eora sembra volerun chiaro segnale. Almeno stando alle parole dell’Alto rappresentante, Josep Borrell, che si chiede “?”. D’ora in avanti, spiega, si dovrà parlare di soluzione a due Stati. Ma intanto bisogna agire subito, perché “la situazione umanitaria anon potrebbe essere peggiore: non c’è cibo, medicine e le persone sono sotto le bombe. Alcuni ministri accettano che ci siano troppe vittime civili, matroppo è troppo”. Sula ...