Gavillucci Dopo la consapevolezza è tempo di lotta al razzismo

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L'ex arbitro: "Non ci dovrebbe essere una regola scritta ma il buon senso" ROMA - "In quella partita mi attenni a quelle che erano le disposizioni Uefa e Fifa. Da quel momento in Italia cambiò qualcosa, la procedura venne sovvertita: ad oggi, rispetto agli altri paesi europei, in Italia l'arbitro no