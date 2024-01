Gangwon 2024 | Giorgia Collomb vince l’argento in combinata Seconda medaglia dallo sci alpino

(Di lunedì 22 gennaio 2024)per l’Italia nello scialle Olimpiadi Invernali Giovanili in corso di svolgimento ain Corea del Sud. Dopo il fantastico oro di Camilla Vanni in superG, è ancora la squadra femminile a portare il Tricolore sul podio, grazie al secondo posto diin. Una rimonta fenomenale quella della diciassettenne azzurra nella manche di slalom.ha infatti recuperato ben undici posizioni, concludendo a 40 centesimi dalla dall’austriaca Maja Waroschitz, che aveva concluso al terzo posto il superG.di bronzo per la tedesca Romy Ertl (+0.86), che era stata ottava dopo la manche di velocità. Quarta la svedese Astrid Hedin (+1.15), a cui non è bastata una rimonta di dieci posizioni. ...

