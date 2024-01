Gangwon 2024 | azzurri lontani dal podio nelle finali dei 500 metri dello speed skating

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Andate in archivio ledei 500uomini e donne del programmadi questa edizione delle Olimpiadi Invernali Giovanili a, in Corea del Sud. Sull’anello di ghiaccio del Gangneung Oval, sono stati assegnati i titoli a Cinque Cerchi e glinon sono rientrati nel novero delle posizioni di vertice. Nella prova femminile Noemi Libralesso e Giorgia Franceschini si sono classificate rispettivamente in 21ma e 23ma posizione con i crono di 43.09 e di 43.29. L’oro è andato all’olandese Angel Daleman che in 39.28 ha preceduto la coreana Jung Huidan (39.64) e la giapponese Waka Sasabuchi (39.64). Le prime tre della graduatoria sono state le uniche a infrangere la barriera dei 40?. Un riscontro che segue un po’ la tradizione di questa ...