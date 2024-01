Funerali Giovanna Pedretti | l’omelia | “impedire ai leoni da tastiera di distruggere tutto”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 22 gennaio 2024)del parroco: “aidadi”. Uno striscione contro la stampa Si sono svolti oggi i funerale di, la ristoratrice di Lodi morta suicida dopo il clamore per una recensione sul suo locale ritenuta falsa. A celebrare le esequie è stato il parroco Don Enzo Raimondi, che all’arrivo della bara in chiesa ha detto che “non è il clamore mediatico che ci riunisce qui ma l’amicizia cone la vicinanza ai familiari. Siamo qui per lei”. Nel corso del, il parroco ha fatto riferimento proprio aida tastiere, spiegando che nella vicenda di ...