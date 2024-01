Funerali Giovanna Pedretti | la lezione del parroco a Lucarelli e Biagiarelli

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Centinaia di persone a Sant’Angelo Lodigiano per l’ultimo saluto a, la ristoratrice morta suicida due domeniche fa. La sua storia purtroppo la conosciamo tutti: prima l’esaltazione per la risposta a una recensione di un cliente che attaccava gay e disabili, poi la gogna mediatica per i dubbi sulla autenticità di quella critica. Quello contro la cinquantanovenne è stato “un giudizio sommario senza appello, senza misericordia da parte di chi parla senza sapere, senza conoscere, il rincorrersi senza un filtro di illazioni e sospetti, castelli di sabbia tirati in piedi dal giorno alla notte, pesanti come macigni, costruiti per i pruriti della gente ormai frustrata al punto da bramare le disgrazie altrui”, la denuncia di don Enzo Raimondi nel corso delle esequie. E non è mancato un riferimento nei confronti di chi ha alimentato le ...