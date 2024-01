Frutta in guscio protagonista al Sigep con campagna Masaf-Ismea

Un settore che vale attualmente circa 300 milioni di euro, alla fase agricola, ma che ha importanti prospettive di sviluppo in Italia Il Sigep fa quest'anno da palcoscenico allainnazionale, grazie alla campagna di promozione promossa dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e gestita da Ismea. Una quattro giorni di masterclass ...... in onore del maestro pasticcere, che con lui - si legge su Il Fatto Quotidiano - ha partecipato a un'iniziativa di Ismea per la promozione della. L'apprezzamento di Giorgia Meloni ...Rimini, 22 gen.(Adnkronos) - Il Sigep fa quest’anno da palcoscenico alla frutta in guscio nazionale, grazie alla campagna di promozione promossa ...Milano, 22 gen. (askanews) – Unifrutti, produttore e distributore leader a livello mondiale di frutta fresca, ha acquisito il 100% di Verfrut, produttore ed esportatore del Sud America. Fondata nel 19 ...