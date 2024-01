Frosinone | la cuoca condannata a due anni per aver fatto sesso con minori stranieri

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tania F., 33enne all’epoca ed ex operatrice di una comunità di accoglienza disenza genitori, è stataa duedi reclusione. Il reato contestatole è quello di induzione alla prostituzionele. All’epoca svolgeva le mansioni died addetta alle pulizie nella struttura di Sant’Ambrogio sul Garigliano a. E per mesi dal 2015 al 2016 ha approfittato sessualmente di alcuni giovani ospiti. Portandoli anche in stanze a pagamento. Il pubblico ministero romano Antonio Calaresu ha scoperto almeno tre casi di adolescenti ricompensati con 50 euro, vestiti e vecchi telefonini. A far scoprire tutto un 17enne egiziano che ha raccontato die una storia con un’operatrice del centro e mostrando le foto a un collega di lei. I rapporti con gli ...

All'epoca svolgeva le mansioni died addetta alle pulizie nella struttura di Sant'Ambrogio sul Garigliano a. E per mesi dal 2015 al 2016 ha approfittato sessualmente di alcuni giovani ......di una comunità di accoglienza per minori stranieri a Cassino. Secondo il tribunale di ... Una vicenda torbida andata in scena nella comunità "La casa di Tom", in provincia di. Una ...Svolgeva le mansioni di cuoca e addetta alle pulizia di una struttura di Sant'Ambrogio sul Garigliano, provincia di Frosinone, nella quale vengono accolti minori stranieri senza genitori. L'accusa nei ...Li “comprava” con una felpa di marca, un cellulare di seconda mano o al massimo 50 euro. In cambio otteneva da loro dei rapporti sessuali. L’11 gennaio scorso è ...