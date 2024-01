Freedom – Oltre il confine | puntata stasera 22 gennaio 2024

«Freedom – Oltre il confine» , al via la nuova stagione da lunedì 15 gennaio, in prima serata, su Italia 1. Conduce Roberto Giacobbo nuova edizione ... (361magazine)

...pagina di accoglienza degli ebrei cui Assisi ha dato vita durante la Seconda guerra mondiale anche grazie a un campione del ciclismo come Gino Bartali nel secondo appuntamento con "il ...- UNITA' ANTICRIMINE - OGGETTI SMARRITI 21:35 -IL CONFINE Canale 20 Mediaset 18:23 - ARROW III - SARA 19:16 - YOUNG SHELDON II - UN' INDAGINE E TORTE DI NOZZE CECOSLOVACCHE 19:43 - ...Va in onda stasera su Italia 1 la seconda puntata di "Freedom oltre il confine", il nuovo programma condotto da Roberto Giacobbo che racconta storie eccezionali, tra leggende, segreti e molto altro.Un fondo, in parte in mano allo sceicco vicepresidente di Abu Dhabi, vuole comprare l’inglese «Telegraph». A che scopo È solo l’ultimo step della strategia araba per penetrare nella politica occident ...