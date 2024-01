Freedom | le anticipazioni sulla puntata di oggi | 22 gennaio 2024 su Italia 1

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Questa sera, 22, su1 va in onda– Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo condotto da Roberto Giacobbo che torna con una nuova edizione. Il programma va in onda ogni lunedì e sono previsti in tutto 13 appuntamenti. Vediamo quali sono ledellain onda, 22, disu1 dalle 21.20.Ladi stasera ha inizio ad Atene, da dove vengono raccontati i segreti del Partenone, svelando il fascino e la maestosità di questo iconico monumento nella luce dell’alba. Roberto Giacobbo svela alcuni dei suoi segreti, inclusi trucchi ottici che contribuiscono alla ...

EGITTO - IL TEMPIO DELLA SFINGE In Egitto, nella Terra dei Faraoni, per un viaggio, prima in compagnia di Zahi Hawass, poi con la sola squadra di, per svelare i segreti di uno dei monumenti ...