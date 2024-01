Francesco Zenga al debutto nella fiction di Rai1 tratta dal libro di Elsa Morante | «La Storia ci insegna a rispettare la vita»

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Uno dei romanzi più significativi del Novecento rivive in un toccante adattamento tv per la regia di Francesca Archibugi. A cinquant’anni daleditoriale per Einaudi, “La” diè sucon quattro prime serate prodotte da Picomedia con Raie Thalie Images e già disponibili su RaiPlay. Oggi e domani le ultime due puntate. Come il testo originale, la serie...