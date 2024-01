FqChart – Sondaggi della settimana | stabile il partito di Meloni | in calo i suoi alleati

(Di lunedì 22 gennaio 2024)è la media aritmeticale deisulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti ipubblicati dai maggiori istituti demoscopici nellaappena conclusa.dal 15/1 al 21/1/2024: FdI 28,7% (+0,1)Pd 19,4% (+0,2)M5S 16,5% (+0,1)Lega 8,8% (-0,2) FI 7,5% (-0,3) Azione 3,7% (-0,2)AVS 3,5% (=) IV 3,1% (+0,1) +Eu 2,3% (-0,3) Altri 6,4% (+0,5) È probabilmente un caso quello che vede questai Fratelli d’Italia mantenere saldamente il loro primato (28,7%) mentre i loro partner di governo (Forza Italia e Lega) calano, ma per molti è solo l’antipasto di ciò cheservirà aglinel 2024 (con le elezioni regionali ancor più ...

FqChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla ... (ilfattoquotidiano)

è la media aritmetica settimanale deisulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti ipubblicati dai maggiori ...è la media aritmetica settimanale deisulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti ipubblicati dai maggiori ...