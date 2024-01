FOTO | La 2K spoilera la cover star di WWE 2K24? Atteso oggi il primo trailer

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La 2K ha “to” ladi WWE? Nonostante quest’ultima sia pressoché certa da settimane, dopo diversi rumor a riguardo, l’ultimo post della software house non lascia spazio all’immaginazione e cita la famosa lista che Cody Rhodes pubblicò, diversi anni fa, sui propri canali social. “Divenire ladi WWE” si trova poco sopra l’ormai celebre “Finish the Story“, che accompagna l’American Nightmare alla ricerca deltitolo del mondo della sua carriera sin dal suo ritorno in quel di Stamford di quasi due anni fa. Ricordiamo che ildi rivelazione del gioco èproprio questo pomeriggio e vi riporteremo, ovviamente, tutto ciò che verrà ...