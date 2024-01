FOTO – Inter | svelata la maglia per la finale di Supercoppa | eccola!

Leggi su inter-news

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L’è quasi pronta a scendere in campo a Riad contro il Napoli nella finalissima diitaliana. Il club nerazzurro su Twitter svela con qualecapitan Lautaro Martinez e compagni affronteranno i Campioni d’Italia in carica COLORI – L’di Simone Inzaghi, dopo la brillante vittoria ottenuta con la Lazio nella semidiitaliana, stasera alle ore 20 italiane scende nuovamente in campo a Riad per sfidare l’altra finalista, il Napoli di Walter Mazzarri. Intanto dallo spogliatoio nerazzurro vienelacon la quale Lautaro Martinez e compagni proveranno a battere gli azzurri per alzare al cielo il primo trofeo stagionale. Vi portiamo nel nostro spogliatoio #Forza...