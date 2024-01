FOTO Corsa campestre | in 1000 ai Campionati regionali in Irpinia

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono oltre mille le persone, tra atleti e accompagnatori, che hanno preso parte aidi Società di2024 che si sono tenuti nel meraviglioso scenario della Valle del Dragone di Volturara Irpina. Per puro caso ieri la Piana si è presentata ricoperta da un manto di neve di una decina di centimetri, rendendo ancora più suggestiva la location nella quale si è tenuta la competizione. L’evento è stato voluto e organizzato dal Comitato Regionale Fidal in collaborazione con l’ASD Team Runner di Montemiletto e con il patrocinio del Comune di Volturara, dell’Associazione Fagiolo quarantino Presidio Slowfood, l’area Pic Nic la Valle del Drago e il Ranch della Valle. “La nevicata della notte antecedente, la giornata soleggiata e la presenza così cospicua di ...

Victor Osimhen non è riuscito a segnare (o meglio, lo ha fatto, ma in fuorigioco) e brillare contro la Juventus e il suo Napoli ha perso per la ... (sportface)

...16/02/2022 - Champions League / Inter - Liverpool /Daniele Buffa/Image Sport nella: ...e come tale è giusto rispettarla" Questa trasferta vi mette in difficoltà in campionato "E' una...... "è salito questo cane, che attualmente si trova nel treno che sta continuando laverso ... "Sono stato contattato da alcuni conoscenti, non potevo crederci e solo quando mi hanno inviato la...GRANDIAUTO Spa Propone OPEL Corsa 1.2 Elegance s&s 100cv BENZINA cambio MANUALE con i SEGUENTI ACCESSORI: • SPECCHIETTI LATERALI REGOLABILI ELETTRICAMENTE • ALZACRISTALLI ELETTRICI • CLIMATIZZATORE AU ...in caso di incidente (non necessita di telefono cell.), Sistema di controllo della pressione pneumatici (RDK), Sistema di navigazione su disco fisso, Sistema di ricarica a corrente alternata (ricarica ...