Formazioni ufficiali Capo Verde-Egitto | Coppa d’Africa 2024

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Ledi, match valevole per la fase a gironi della. Se da un lato c’èche ha addirittura vinto il girone con un turno d’anticipo, dall’altro c’è l’che ha bisogno di una vittoria dopo due pareggi. Assente Salah, tornato in Inghilterra per curarsi dall’infortunio: potrebbe tornare non prima di un’eventuale semifinale. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE: In attesa: In attesa SportFace.

Non è stato Osimhen ma un’altra ex conoscenza del calcio italiano come William Troost-Ekong, un passato recente all’Udinese, a rimettere in ... (infobetting)

Guinea Bissau - Nigeria Guinea Bissau: J. Mendes, H Mendes, De Lacerda, E. Gomes, Gano, Quizera, Da Silva, Eulanio Gomes, Sangante, Miguel. Nigeria (4 - 3 - 3) : Nwabali; Aina, ...Ledi Napoli - Inter, match valevole per la finale di Supercoppa Italiana 2024. A Riad si sfidano partenopei e nerazzurri, reduci da due nette vittorie per 3 - 0 in semifinale - ...La partita Granada - Atletico Madrid di Lunedì 22 gennaio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 21° giornata de LaLiga ...Dopo Krunic anche Romero saluta ufficialmente il calciomercato Milan. Il comunicato ufficiale dell’Almeria Romero saluta ufficialmente il calciomercato Milan. Prestito ...