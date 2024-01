Follia nel big match della Serie A olandese | quello che accade è una vergogna assoluta

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 22 gennaio 2024) I tifosi del calcio in generale non stanno passando bei momenti, dall’Italia fino in Olanda dove degli ultras hanno invaso il campo Se in Italia il razzismo nei confronti dei calciatori di colore e verso altre tifoè sempre più acceso anche in altre nazioni ci sono gravi episodi come quelli di violenza ed aggressività. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.