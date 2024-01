Follia a Vitulano | incappucciati e armati | aggrediscono i tifosi locali

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDoveva essere una tranquilla partita di Prima Categoria, è finita in rissa con qualche ferito: l’episodio è accaduto nel pomeriggio di ieri nei pressi del campo sportivo di, dove era in programma la partita tra Polisportivae U.S. Ariano, sfida inserita nel calendario del campionato di Prima Categoria Girone D. I supporter neroverdi si erano recati al campo per sostenere la loro squadra e sarebbero stati vittime di una aggressione gratuita al termine dell’incontro. L’episodio si sarebbe verificato fuori l’impianto sportivo. Secondo la prima ricostruzione la partita era terminata con un pareggio a reti bianche quando un gruppo diospiti, con il volto coperto e con bastoni in mano, avrebbe aggredito i sostenitori delche stavano uscendo dall’impianto sportivo ...