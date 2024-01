Florovivaismo | crescita boom nel 2022 | +11 | 4% Campania | terza regione per produzione di piante

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Toscana, Liguria, Sicilia, Lombardia, Lazio, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte guidano nell’ordine la classifica delle regioni che registrano il più alto valore alladel settore florovivaistico nazionale, cresciuto dell’11,4% nelrispetto all’anno precedente. Un valore che ha superato i 3,1 miliardi di euro (il 4,5% dellaa prezzi di base dell’agricoltura italiana), “il dato più alto delle ultime annate prese in esame”, segnala Myplant & Garden, il Salone internazionale del Verde (Fiera Milano-Rho, 21-23 febbraio 2024), la più importante manifestazione professionale delle filiere del verde vegetale, progettato e costruito (, garden, paesaggio, verde sportivo).protagonista, produzioni inLe realtà produttive italiane ...

... frutta ( - 5,3% nel complesso e - 9,8% per la frutta fresca), olio d'oliva ( - 5%) e... Spagna, Danimarca e Paesi Bassi mentre si è osservata unain Francia, Portogallo e ...La nostra regione vanta una storicità e diversi primati, tanto che iloccupa circa il 60% degli addetti e che conferma unaimportante. Le produzioni floricole vedono un aumento ...progettato e costruito (florovivaismo, garden, paesaggio, verde sportivo). Sicilia sul podio per produzioni sia vivaistiche sia floricole In questa cornice, la Sicilia consolida la propria posizione ...I dati diffusi da Myplant a meno di un mese dalla kermesse. La crescita anna è dell’11,7% ...