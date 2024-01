Flessione del numero degli sbarchi nell’inizio del 2024

Scrive Carlo Salvemini , sindaco di Lecce : C’è chi invoca una pallottola vera per me. Non è una novità leggere offese, improperi, attacchi. Ogni ... (noinotizie)

Il problema del mondo del Terzo Millennio è rendersi conto di avere, e non è stato facile trovarla, la bussola per affrontare la sua nuova realtà, ... (formiche)

Lo spread tra Btp e Bund scende sotto quota 150 punti (148 punti) in avvio di seduta, portandosi ai livelli di marzo 2022. Il rendimentodecennale italiano registra unadi cinque punti base al 3,82 per cento. .Ora, però, dopo la grande cavalcata, è arrivato l'inevitabile momento died è da qui in ...utile ad allungare una rosa momentaneamente troppo 'light' per tenere testa alle corazzate...come scrive l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, la Fiorentina ha bisogno di invertire la rotta in questo 2024. Dopo un 2023 chiuso nel migliore dei modi infatti il club viola da gennaio ha ...Lo spread tra Btp e Bund scende sotto quota 150 punti (148 punti) in avvio di seduta, portandosi ai livelli di marzo 2022. Il rendimento del decennale italiano registra una flessione di cinque punti ...