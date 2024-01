Fischi al minuto di silenzio per Gigi Riva | sui social chiedono le dimissioni di Gravina

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Questa sera alle 19.10 è morto. La notizia, che ha sconvolto il mondo del calcio e non solo, è arta a pochi minuti dalo d’inizio della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter. Per questo motivo non ci si è riusciti ad organizzare immediatamente per un ricordo dell’ex calciatore di Cagliari e della Nazionale. Al rientro dagli spogliatoio, per la seconda frazione di gioco di Napoli-Inter, è stato invece previsto undidell’Al-Awwal Park Stadium di Riad. Lo speaker dall’altoparlante ha spiegato l’accaduto ai tifosi e li ha invitati a partecipare aldi cordoglio. Purtroppo dal pubblico presente si sono levati evidentio che hanno situato e rovinato il ricordo del campione. Non sono passati ...