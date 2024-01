Fiorentina | Amoruso stronca Ikoné | 'Ma chi lo compra? meglio strappare il suo cartellino'

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Non è certamente un momento facile per Jonathan. Il francese, protagonista in negativo della semifinale di Supercoppa Italiana...

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Lorenzo, ex calciatore, tra le altre, die Bari. Di seguito, un estratto ...In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Lorenzo, ex difensore della: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieLa storia di Manila Nazzaro con Francesco Cozza e Lorenzo Amoruso è stata caratterizzata da alti e bassi. Tuttavia, Manila si è rivelata una donna coraggiosa, capace di affrontare le difficoltà. I ...L'ex attaccante della Juventus Nicola Amoruso, in un'intervista ai microfoni di Sportal.it al Padel Trend Expo, l'evento dedicato al padel in programma dal 19 al 21 gennaio all’Allianz MICO di Milano, ...