Fine vita | non aveva “trattamento sostegno vitale” | alla Consulta ora caso “Cappato bis”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Sette anni dopo la disobbedienza civile di Marcoper Fabiano Antoniani, viene sollevata nuovamente la questione di legittimità costituzionale, questa volta dal Tribunale di Firenze per l`aiuto al suicidio di Massimiliano (MIB) fornito, dal Tesoriere dell`Associazione Luca Coscioni insieme a Felicetta Maltese e Chiara Lalli. Nell`inerzia del Parlamento, lainteverrà per la terza volta sul cosiddetto "suicidio assistito", dopo l`ordinanza e la sentenza "DjFabo/" che attualmente norma il tema.Dei requisiti richiesti al malato, si esprimerà su quello che si presta a interpretazione più ambigua e dalle conseguenze potenzialmente discriminatorie: "ildile", per cui tanti italiani come Massimiliano (Toscana), Elena (Veneto), Romano e ...

... è quello di vivificare la memoria di uno dei protagonisti dellademocratica del novecento ... Alladegli anni Settanta Ciaccio Montalto avvia un'inchiesta su uno dei clan mafiosi più attivi ...... spiega l'associazione Coscioni, l'articolo 580 del codice penale dove richiede che la non punibilità di chi agevola il suicidio sia subordinata anche alla condizione dell'essere "tenuti inda ...Al suo ritorno a Los Angeles, Sheila ha poi posto fine alla vita del suo psichiatra spingendolo giù dal balcone. Un altro omicidio, l'ennesimo, ha visto come vittima Lance, un ragazzo che Sheila aveva ...«Lo abbiamo fatto per salvarti la vita». E il papà aggiunge subito: «Avevi bisogno di andarci. Eri fuori controllo». Fine della conversazione. A me suona come un tentativo di scaricare la colpa, della ...