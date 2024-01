Fiat Coupé | l’indimenticabile sportiva del Lingotto compie 30 anni

Barchetta Look italiano, linea sinuosa, cifre possibili. LaBarchetta viaggia intorno ai 7 - 8mila euro in caso di vetture in buono stato e piace anche ai giovani grazie alla facilita di ...PANDA 2024: 15.500 EURO Oggi laPanda è cresciuta un po' sotto tutti gli aspetti (ha uno ... PORSCHE 911 CARRERA 2004: 78.942 EURO Nel 2004 la Porsche 911 Carrera in versione, mossa da ...