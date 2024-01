«F***i» | l’aggressione omofoba a Palermo dove nessuno è intervenuto Sei i giovani aggrediti

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Erano in sei e sono stati accerchiati e picchiati dal branco a pochi passi dal Teatro Massino a. Ierano appena usciti da un locale e stavano passeggiando. Sono stati insultati con frasi omofobe. Poi in 12, tra cui anche qualche minorenne, li hanno picchiati. Calci, insulti e pugni. Due delle vittime sono riuscite a scappare, allertando una pattuglia prima di sporgere denuncia in questura. Ma quello che colpisce è chetra i passanti ècercando di proteggere le vittime. All’arrivo degli agenti gli aggressori si erano già dileguati. I ragazzihanno tra i 24 e 29 anni. Alcuni di loro sono andati a farsi medicare e refertare in ospedale. Le vittime sono state anche minacciate di morte qualora si fossero rivolte alle forze dell’ordine. «È stata ...

È stata un'violenta senza alcun motivo. Un modo come un altro per trascorrere la notte", ha raccontato all'ANSA uno dei ragazzi. "Avevamo trascorso la serata con alcuni amici in un locale ...