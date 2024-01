Festival di Sanremo 2024 | quanto guadagnano i cantanti?

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L’attesa per ildi, in programma dal 6 al 10 febbraio, è sempre più crescente. Come consuetudine, l’attenzione si focalizza sui nomi dei grandi ospiti, sul look dei partecipanti ma anche sui compensi di conduttori e: eccoufficiosamente. Stando aoccorso in passato, la Rai destinava aldiun budget di circa 20 milioni di euro, ma per la 74° edizione si sarebbe optato per un incremento della spesa dopo che l’anno scorso Viale Mazzini avrebbe guadagnato ben 50 milioni di euro solo dalla raccolta pubblicitaria, superando i 42 milioni del 2022. Leggi anche: — FANTA, PIÙ DI 1 MILIONE DI SQUADRE: ECCO IPIÙ ...

Qualcuno nei mesi scorsi aveva adombrato l'ipotesi che prendervi aldi quest'anno potesse ... "Mi sento di confermare il fatto che non la presentammo a. Questa bufala che gira da tempo ...Questa non è Ibiza, ma. I The Kolors arriveranno nella Città dei Fiori, in occasione deldi, sull'onda del successo di "ItaloDisco", per presentare il brano "Un ragazzo una ragazza" . "Abbiamo letto le prime recensioni della stampa " dice Stash - si parla di suono 'alla ...The Kolors sono in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Un ragazzo una ragazza" (Warner Music Italy). La band composta da Stash, Alex e Dario torna sul palco dell'Ariston ...Alfa, cantautore genovese classe 2000 e artista multiplatino, parteciperà per la prima volta al Festival di Sanremo, in gara con il brano "Vai!". Esponente della Generazione Z, ...